عادل إمام ينعى زميله الراحل فاروق الفيشاوى على فيس بوك

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أصاب خبر وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوى حزنا شديدا بين زملائه من الوسط الفنى وأهله وكل من أحب فنه، الأمر الذى دفع العديد منهم لنعيه على حساباتهم الشخصية، ونشر بعض الصور التى سجلت ذكريتهما معًا.

ونشرت صفحة الفنان عادل إمام نعيا للنجم الراحل فاروق الفيشاوى من خلال نشر صورتهما معًا على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكتب عليها “البقاء لله فى وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوى”.

فجر اليوم عن عمر يناهز 67 عامًا رحل الفيشاوي بعد صراع قصير مع مرض السرطان ، حيث تم نقله إلى المستشفى وتراجعت حالته الصحية بدرجة كبيرة وتوقفت وظائف الكبد، وفقد النطق تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى حتى توفى متأثرًا بالمرض.