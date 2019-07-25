ضبط 4 أشخاص يطلقون العيارات النهارية ابتهاجا بنتائج التوجيهي بالعاصمة ومعان



عمان 25 تموز (بترا)- القت الأجهزة الأمنية اليوم القبض على أربعة أشخاص في العاصمة ومعان أطلقوا العيارات النارية بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة وفق ما اعلنه الأمن العام.

وقال الناطق الاعلامي باسم الأمن العام في بيان انه تم خلال الساعات الاولى لاعلان نتائج الثانوية العامة القاء القبض على ثلاثة اشخاص يطلقون العيارات النارية في شمال العاصمة / ابو نصير ومنطقة الهاشمي الشمالي ووسط العاصمة.

كما القت القبض على حدث في منطقة غرب معان/ البتراء بحوزته سلاح ناري اثناء قيامه باطلاق العيارات النارية .

واشار الناطق الاعلامي الى استمرار الادارات والوحدات الشرطية بحملاتها لضبط المخالفات المرتبطة باعلان نتائج الثانوية العامة خاصة اطلاق العيارات النارية.