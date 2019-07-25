رحيل الفنان المصري فاروق الفيشاوي اليوم عن عمر يناهز 67 عاما

توفي الفنان المصري فاروق الفيشاوي، صباح اليوم الخميس، بعد صراع مرير مع مرض السرطان بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، رحل الفنان المصري فاروق الفيشاوي، صباح اليوم عن عمر ناهز 67 عاما بعد أن دخل في غيبوبة كبدية مساء أمس الأربعاء.

وفي بيان عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” نعت نقابة المهن التمثيلية المصرية، وفاة الفنان المصري قائلة: “إن الفنان الكبير كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل.

ودخل الفنان المصري المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية إثر إصابته بمرض السرطان.

وقرّرت أسرة الفنان الراحل، تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، فيما نعاه عدد من الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الفنان فاروق الفيشاوي إصابته بمرض السرطان خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، لكنه أظهر مدى شجاعته في مواجهة المرض.

وقال الفيشاوي في كلمة عقب تكريمه بافتتاح الدورة الـ 34 لمهرجان الإسكندرية في دورته الأخيرة: “ترددت كثيرا جدا في أن أقول هذا، لأني لا أريد أن أري أي ضيق أو زعل أو انزعاج من أحد منكم، لأني شخصيا لست منزعجا”.

وأضاف “بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أني مصاب بالسرطان، سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة وبالإصرار سأنتصر على هذا المرض، سأهزمه وسأحضر الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية لأكون معكم وأهنئ زميل آخر على تكريمه”.

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