ميادة الحناوي لا تمانع في تناول قصة حياتها درامياً.. ولكن

قالت المطربة السورية ميادة الحناوي، إنها لا تمانع في تناول قصة حياتها، لكن بعيدا عن الخطوط الحمراء، مشيرة إلى أنها تستعد، خلال الفترة المقبلة، لإصدار أغنية جديدة.

جاء ذلك خلال مقابلة لها، مع صحيفة “إندبندنت عربية”، اليوم الأربعاء 24 يوليو/ تموز.

وسجلت ميادة الحناوي، خلال السنوات الماضية، مجموعة من الأعمال، التي لم تبصر النور وهي باسم الشركة المنتجة “عالم الفن”، التي يملكها محسن جابر، وتعد الحناوي الوحيدة الباقية من جيل الكبار، ويضم رصيدها الفني الكثير من الأغاني الخالدة، التي ترددها الأجيال الفنية كافة، في الحفلات أو في برامج الهواة.

وقالت الحناوي، خلال المقابلة، إنها لا تمانع أن تتحول قصة حياتها إلى مسلسل تلفزيوني يتناول الجانب الفني والشخصي، شرط ألا يتم تجاوز الخطوط الحمراء.

وترى الحناوي أن السير الذاتية، التي جسدت حياة الفنانين، لم تكن بالمستوى المطلوب، مشيرة إلى أن الأفضل بينها، كان العمل الذي تناول قصة حياة أم كلثوم.

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