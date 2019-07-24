بمناسبة ذكرى انطلاقتها.. هذه أشهر الأفلام التى تناولت وقائع وأحداث ثورة 23 يوليو المجيدة

لاكثر من ثلاثة عقود، تناولت السينما المصرية وقائع ثورة 23 يوليو، من خلال عدد من الأفلام التى قدمها صناعها لتوضح ما حدث قبل وأثناء وبعد الثورة، وهى أفلام خلدت الثورة فى أذهاب وعقول المصريين والعرب فى مختلف الأجيال.

في هذا التقرير نرصد أهم الأعمال السينمائية التى ناقشت هذه الثورة المجيدة، سواء بالسلب او الايجاب..

فيلم القاهرة 30

كشفت قصة فيلم “القاهرة 30” الظروف التى مهدت للثورة وخاصة بعد انتشار الفساد واستخدام أصحاب السلطة نفوذهم فى تحقيق مصالحهم الشخصية، ويدور الفيلم حول ثلاثة أصدقاء من طلبة الجامعة يعيشون فى منزل واحد، على طه، شاب مثقف يحلم بثورة تقضى على الفساد والظلم، وأحمد بدير، شاب لا يهتم بشىء ويعمل فى إحدى الصحف، ومحجوب عبدالدايم، أفقرهم ويعيش متسلقًا للوصول إلى هدفه.

فيلم القاهرة 30

يعتبر فيلم “رد قلبى” من أهم الأفلام التى تناولت معاناة الشعب المصرى قبل ثورة 23 يوليو، من خلال قصة حب الأميرة “إنجى”، ابنة الباشا، وابن الفلاح البسيط “علي” الذى يدرس حتى حقق انجازا فى حياته وأصبح ضابطًا في الجيش، وتمر الأيام حتى تندلع الثورة وتصادر الدولة أملاك أسرة إنجى، ويكون “علي” على رأس لجنة مصادرة تلك الأملاك.

والفيلم تم إنتاجه عام 1957، وإخرجه عزالدين ذوالفقار، عن رواية الكاتب المصرى يوسف السباعى، وبطولة شكرى سرحان، ومريم فخرالدين، وصلاح ذوالفقار، وأحمد مظهر.

فيلم أيام السادات

تناول فيلم “أيام السادات” قصة حياة الرئيس المقتول محمد أنور السادات، وعرض الفيلم كيف قامت الثورة، ومشاركة هذا الرئيس المرتد مع عدد من الضباط فيهاء

الفيلم بطولة أحمد زكى، ميرفت أمين، منى زكى، مخلص بحيرى، يوسف فوزى، سيد عبد الكريم، ومن تأليف أحمد بهجت، وإخراج محمد خان.

فيلم الباب المفتوح

فيلم “الباب المفتوح” هو صاحب العلامة القوية والمهمة فى تاريخ السينما المصرية، وهو عن قصة للأديبة لطيفة الزيات، ومن اخراج هنري بركات، وبطولة فاتن حمامة، وصالح سليم، ومحمود مرسى.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة من الأسرة المتوسطة، تحاول أن تثور وتشارك فى المظاهرات، لكن يكبحها والدها بعنف ويعاقبها بشدة، حتى تقع فى حب ابن خالتها لكن سرعان ما تكتشف أنه لا يختلف عن أبيها كثيرًا، فتتركه وتفقد ثقتها فى المجتمع، وتقابل فيما بعد صديق أخيها الثورى والمنفتح فتُعجَب به، وتبدأ رحلتها من أجل إيجاد ذاتها بعيدًا عن أفكار المجتمع المناقضة لما تؤمن به، وشمل الفيلم بعض الأحداث التى سبقت الثورة مثل حريق القاهرة.

فيلم فى بيتنا رجل

وينضم لهذه الأعمال فيلم “فى بيتنا رجل” من تأليف إحسان عبد القدوس، وإخراج هنرى بركات، وبطولة عمر الشريف وزبيدة ثروت، ويتطرق العمل أيضا لأحداث الثورة والفساد الذى مهد لها من خلال إبراهيم حمدى «عمر الشريف» بعد موت صديقه فى مظاهرة يقرر هو وزملائه اغتيال وزير الداخلية وبعد اتمام مهمته ينجح إبراهيم فى الهروب ويقرر الاختباء عند زميله محيي «حسن يوسف» الذى ليس علاقة بالسياسة ويرفض والده بقاءه ولكن يقبل بعد ذلك.