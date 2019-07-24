الهيئة الادارية الجديدة للمنتدى العربي برئاسة فايز شخاترة

عقدت الهيئة الادارية للمنتدى العربي اجتماعها الاول في مقر المنتدى في الساعة السادسة من مساء امسالثلاثاء الموافق 23/7/2019 لمناقشة توزيع المناصب فيها، وفقا لنص المادة (9/أ/4) من النظام الاساسي.
وقد انتخبت الهيئة الادارية التالية اسماؤهم للمناصب التالية:
1- المحامي فايز شخاترة رئيسا للمنتدى العربي
2- الدكتور فتحي ابو عرجا نائبا للرئيس
3- السيد زيان زوانه امينا للسر
4- السيد محمد البشير امينا للصندوق
5- الانسة تيريز حداد نائبا لامين الصندوق
كما انتخبت الهيئة الدكتور موفق محادين مقررا للجنة الثقافية والدكتورة نهى الخضراء مقررة للجنة الاجتماعية والمالية.