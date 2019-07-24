الهيئة الادارية الجديدة للمنتدى العربي برئاسة فايز شخاترة

عقدت الهيئة الادارية للمنتدى العربي اجتماعها الاول في مقر المنتدى في الساعة السادسة من مساء امسالثلاثاء الموافق 23/7/2019 لمناقشة توزيع المناصب فيها، وفقا لنص المادة (9/أ/4) من النظام الاساسي.

وقد انتخبت الهيئة الادارية التالية اسماؤهم للمناصب التالية:

1- المحامي فايز شخاترة رئيسا للمنتدى العربي

2- الدكتور فتحي ابو عرجا نائبا للرئيس

3- السيد زيان زوانه امينا للسر

4- السيد محمد البشير امينا للصندوق

5- الانسة تيريز حداد نائبا لامين الصندوق

كما انتخبت الهيئة الدكتور موفق محادين مقررا للجنة الثقافية والدكتورة نهى الخضراء مقررة للجنة الاجتماعية والمالية.