الرزاز يوجه شركة البوتاس العربية بانشاء مؤسسة للمسؤولية الاجتماعية

عمان – قرر مجلس ادارة شركة البوتاس العربية في اجتماعه اليوم السير قدما في انشاء جمعية خاصة لتدير برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي تموله الشركة والذي يشمل برامج ومشاريع في مجال الصحة والتعليم والتدريب والحماية الاجتماعية والمياه والبيئة وغيرها من المشاريع التي تقع في اطار اولويات الدولة الاقتصادية والاجتماعية وفي مختلف مناطق المملكة ولا سيما مناطق عمل الشركة وفي المناطق الاخرى ذات الاولوية في تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لها في كافة انحاء المملكة .

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد وجه بضرورة تأسيس ادارة برنامج المسؤولية الاجتماعية في الشركة نظرا لما لذلك من اثار ايجابية على احداث الاثار التنموية الايجابية ولما يتسق مع خطط الدولة في الارتقاء بمستوى رفاه المواطن الاردني وفي جميع نواحي المملكة .

وقال جمال الصرايره رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية ان قرار المجلس بأنشاء جمعية المسؤولية الاجتماعية من شأنه دعم الجهود الحكومية في المناطق ذات الحاجه وفي مخلف القطاعات التنموية , واشار الى ان الشركة قد ادارت برنامجا للمسؤولية الاجتماعية كان له دورا كبير في تحقيق تنمية المجتمعات التي استفادت منه .

ومن الجدير بالذكر ان شركة البوتاس العربية تخصص حوالي 8 بالمائة من صافي ارباحها لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية لديها .

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