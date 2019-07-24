الأمن العام يضبط 120 شخصا بينهم 6 احداث بحوزتهم 146 قطعة سلاح غير مرخص

عمان 24 تموز (بترا) – اعلنت مديرية الأمن العام عن ضبط 120 شخصا بحوزتهم 146 قطعة سلاح خلال الاسبوع الرابع من حملتها الامنية الخاصة على ظاهرة اطلاق العيارات النارية وحيازة الاسلحة غير المرخصة التي تنفذها الوحدات الشرطية.

وقالت المديرية في بيان اليوم الاربعاء، ان من المضبوطين ستة احداث وثلاثة اشخاص من جنسيات عربية، لتكون حصيلة ما تم ضبطه منذ بدأت الحملة بتاريخ 27 حزيران الماضي 333 شخصا ضبط بحوزتهم 393 سلاحا ناريا مختلفا.

واضاف البيان ان الحملة الامنية مستمرة وفق الاجراءات الرقابية والعملياتية والتحقيقية لمتابعة كل ما يرد من معلومات وبلاغات حول تلك الظاهرة الخطرة التي تهدد امن المجتمع وسلامة افراده وتوقع ضحايا ابرياء بين وفيات واصابات ، وبما يضمن القاء القبض على كل من يقوم باطلاق العيارات النارية او حيازة الاسحلة النارية غير المرخصة وضبط الاسلحة التي يحوزونها واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم.

وقالت المديرية انه سيتم تكثيف الحملة وزيادة الانتشار الامني خلال الايام القادمة بالتزامن مع اعلان نتائج الثانوية العامة لزيادة الرقابة وضبط كل من يقوم باطلاق العيارات النارية خلال الاحتفالات او ارتكاب المخالفات المرورية الخطرة واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم.

وأهابت المديرية بالمواطنين نبذ تلك الظاهرة والالتزام بالاحتفال بشكل حضاري والفرح دون اي مخالفة للقانون تؤثر على المجتمع وتهدد سلامة افراده ، مؤكدة انه سيتم التعامل مع كل من يقوم بتلك السلوكيات السلبية بصرامة حتى القضاء على تلك الظاهرة الخطرة.

ودعت الى المساهمة في هذه الحملة والإبلاغ بشكل مباشر عن اي مشاهدات او معلومات ترتبط بتلك الظاهرة الخطرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة 911.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة