وفاة الرئيس التونسي قايد السبسي عن عمر ناهز 93 عاماً
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جرينتش+2 04:21
الأمن العام يضبط 120 شخصا بينهم 6 احداث بحوزتهم 146 قطعة سلاح غير مرخص

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