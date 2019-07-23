ضبط اعتداءات على خطوط مياه الشرب الرئيسية في الموقر والقطرانة

ضبطت سلطة المياه بوزارة المياه والري، وشركة مياه الاردن/ مياهنا، اليوم الثلاثاء، اعتداءات على خطوط المياه الرئيسة في منطقتي الموقر بمحافظة العاصمة، والقطرانة بمحافظة الكرك. ففي منطقة الموقر، نفذت سلطة المياه وشركة مياهنا بالتنسيق مع محافظ العاصمة وبالتعاون مع مديرية الامن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية، حملة اسفرت عن ضبط 3 اعتداءات على خطوط المياه الرئيسة تستخدم لتزويد مصانع ومزارع ابقار وبيع صهاريج، تقدر بأكثر من 1000 متر مكعب من مياه الشرب يوميا.

كما ضبط اعتداءات في القطرانة لتعبئة بركة زراعية وري مزرعة خضروات.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة: بناء على معلومات توفرت حول وجود اشتباه بوجود اعتداءات في منطقة الموقر، جرى التنسيق لحملة صباح اليوم تتألف من كوادر سلطة المياه وشركة مياه الاردن بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى مركز الوزارة، وداهمت الموقع وحاول بعض الاشخاص القاء الحجارة لمنع الحملة من القيام بواجبها، ولكن الحملة استمرت في عملها بالمكان.

واسفرت الحملة عن كشف 3 اعتداءات في الموقر تقوم بسحب الخطوط لمسافات لتزويد مزارع أبقار ومصانع وتم فصل الخطوط وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات القضائية وتوقيف احد المعتدين، والبحث جار عن من لاذ بالفرار من الموقع.

وبين ان ادارة مياه الكرك/ مديرية الفاقد ضبطت اعتداءات في منطقة القطرانة، تتمثل بسحب خطين من الخطوط الرئيسة قرب محطة مياه القطرانة تزود بركة زراعية 150 مترا مكعبا وري مزرعة خضروات 10 دونمات، وتم فصل الاعتداءات ومصادرة المضخات وردم البركة وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة. واكد المصدر ان الوزارة ستواصل واجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق احكام القانون.

واثنى المصدر على تعاون المواطنين، وان الحملة مستمرة في جميع مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه وماضية بكل حزم وفاعلية وتحقق نتائج حقيقية يوما بعد يوم.



مشاركة 0 مشاركة مشاركة