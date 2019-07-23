المقدسيون يطردون وفد المطبعين العربان ويبصقون على قائدهم السعودي

مع شديد الاحتقار، طرد مواطنون فلسطينيون مقدسيون بعد ظهر امس وفدا من الإعلاميين العرب، الذين يزورون إسرائيل ضيوفا على وزارة خارجية دولة الاحتلال، وتم وصفهم بالخونة والمطبعين كما تم طردهم من باحات المسجد الأقصى.

وقد اظهرت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي قيام مقدسيين بطرد سعودي كان يتقدم الوفد.

واتضح أن السعودي اسمه محمد سعود، وقد كتب اسمه بالأحرف العبرية كذلك على حسابه على تويتر، حيث قدم نفسه على أساس أنه طالب قانون، وعرف نفسه بأنه لا علاقة له بالسياسة، لكنه دعا في تغريدة له وبكل وقاحة إلى اقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد اعلنت امس الاول عن قيام وفد من الإعلاميين والمدونين العرب بزيارة إلى “إسرائيل”، تلبية لدعوة من وزارة الخارجية.

وبحسب الوزارة فإن الوفد يتكون من 6 أشخاص من السعودية والعراق والأردن.

فيما ذكرت بعض التقارير الإسرائيلية أن من بين المشاركين ناشطين عبر شبكات التواصل الاجتماعي من الإمارات والبحرين.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة