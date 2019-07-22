كشف ملابسات مقتل امرآة والقاء القبض على ابنها الذي اعترف بقتلها

. قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد فجر اليوم لمديرية شرطة وسط عمان بالعثور على جثة لسيدة خمسينية داخل منزلها في منطقة جبل اللويبدة حيث جرى استدعاء الطبيب الشرعي والمدعي العام وتبين بالكشف على الجثة وجود شبهة جنائية في وفاتها حيث شكل فريق تحقيقي في شعبة بحث جنائي العاصمة للتحقيق في القضية .

واضاف الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق ومن خلال ما قام به من جمع للمعلومات والادلة تمكن من الاشتباه بابن المغدورة ( من جنسية عربية ) حيث القي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه على إثر خلاف مع والدته داخل المنزل بخنقها بواسطة يديه ومغادرة المكان،حيث جرى توديعه للمدعي العام والذي قرر توقيفه خمسة عشر يوماً عن تهمة القتل العمد .