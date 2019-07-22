‏ثورة 23 يوليو.. ضمير الزمن الجميل وبشير المستقبل الزاهر/ بقلم : فهـد الريمـاوي
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جرينتش+2 11:48
في ذكرى ثورة 23 يوليو ال 67 .. “دعاء الكروان”

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