“زوار العار” من الإعلاميين العرب لإسرائيل يقترفون اثم التطبيع المجاني



شدد التجمّع الصحفي الديمقراطي، اليوم الأحد، على أن الزيارة التي يسقوم بها وفد يضم إعلاميين ونشطاء من عدّة ‎دول عربية إلى “إسرائيل”هي تطبيعية علنية.

وأشاد التجمع في بيان صحفي له، بالموقف الفلسطيني المُوحّد، رسميًا وشعبيًا، الرافض للتعاطي أو التعامل مع المشاريع التصفوية المُشبوهة وعلى رأسها “صفقة القرن”.

واعتبر أن “هذه الزيارات التطبيعية انتهاكًا والتفافًا على قرارات الاتحاد العام للصحفيين العرب الذي جرّم التطبيع مع الاحتلال بكافة أشكاله، وأكَّد في اجتماعه الأخير في بغداد رفضه لكل أشكال التطبيع”.

ودعا التجمع، نقابةُ الصحفيين الفلسطينيين واتحادَ الصحفيين العرب، وكل النقابات والاتحادات الإعلامية العربية، إلى التعبير عن رفض واستنكار هذه الزيارات.

وقال إن مثل هذه الزيارات تُعتبر تطبيعًا مجانيًا مع الاحتلال الذي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وبحق الصحفيين.

وكان الإعلام العبري، قد ذكر أن وفدًا من 6 إعلاميين من “السعودية والعراق والأردن” يزور دولة الاحتلال هذا الأسبوع وسيلتقي مع نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين.

وكشفت قناة “كان” العبرية النقاب اليوم الأحد، عن أن وفودًا من دول عربية وخليجية ستزور دولة الاحتلال “الإسرائيلي” خلال الأيام المقبلة بدعوة من وزارة خارجية تل أبيب.

وقالت القناة العبرية، إن تلك الوفود ليست رسمية، ولكنها تضم إعلاميين وناشطين عبر شبكات التواصل الاجتماعي من عدة دول منها الإمارات والسعودية والبحرين.