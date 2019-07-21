الأسد يثمن عالياً مواقف روسيا التي تليق بدولة عظمى، وبوتين يؤكد استمرار بلاده في دعم صمود سوريا بوجه الارهاب
أهم العناوين
جرينتش+2 05:22
لمنافسة قطر وليس لمحاربة ايران.. ابن سلمان يدعو القوات الأميركية للتمركز في السعودية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني