طهران تكذّب ترامب الذي زعم ان سفينة امريكية أسقطت إحدى الطائرات الايرانية المسيرة في مضيق هرمز
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جرينتش+2 01:44
عشرة عُمر.. بعد 71 عاما من زواجهما يرحلان معا في ذات اليوم/ فيديو

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