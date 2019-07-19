طهران تكذّب ترامب الذي زعم ان سفينة امريكية أسقطت إحدى الطائرات الايرانية المسيرة في مضيق هرمز

طهران – قدس برس

نفى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن تكون بلاده فقدت طائرة مسيرة، واعتبر أن الولايات المتحدة ربما أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة عن طريق الخطأ.

وقال عراقجي في تغريدة على تويتر، اليوم الجمعة: “لم نفقد أي طائرة مسيرة لا في مضيق هرمز ولا في أي مكان آخر،. نحن قلقون من أن تكون سفينة “بوكسر” الأمريكية قد أسقطت طائرة مسيرة أمريكية بالخطأ”.

وفي وقت سابقن صرّح وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، إن بلاده “ليس لديها معلومات” بشأن ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إسقاط طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز.

وكان ترامب قد أعلن أمس أن سفينة الإنزال الأمريكية “بوكسر” دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها إلى مسافة أقل من كيلومتر في مضيق هرمز.

وقال ترمب في تصريحات على هامش فعالية بالبيت الأبيض، إن “الولايات المتحدة لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الاستفزازات الإيرانية، وأطالب الدول الأخرى بالتصدي لانتهاكات طهران وتوفير الحماية للسفن التي تعبر مضيق هرمز”.

وأضاف: أن “السفينة الهجومية يو.إس.إس بوكسر أسقطت اليوم طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز”.

وتابع: “الطائرة المسيرة الإيرانية التي دمرناها اليوم اقتربت حوالي 1000 ياردة متجاهلة جميع نداءات التحذير وكانت تهدد السفينة يو.إس.إس بوكسر وطاقمها”.

وتشهد المنطقة توترًا متصاعدًا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، لا سيما بعد أن أسقطت إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة في العشرين من الشهر الماضي، من طراز “غلوبال هوك”، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان.

وعقب ذلك، قالت الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، إن إسقاط إيران طائرة مسيرة تابعة لها فوق مضيق هرمز، “عمل استفزازي غير مبرر على أحد أجهزة المراقبة الأمريكية في المجال الجوي الدولي”، حسب قناة “فوكس نيوز” الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة ستشن ضربات عقابية ضد إيران، ردا على إسقاطها الطائرة المسيرة الأمريكية، إلا أنها تراجعت عن قراراها “حفاظا على أرواح المدنيين” على حد زعمها.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى؛ إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، الشهر الماضي، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.