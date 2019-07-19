طهران تكذّب ترامب الذي زعم ان سفينة امريكية أسقطت إحدى الطائرات الايرانية المسيرة في مضيق هرمز
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جرينتش+2 01:45
طهران تكذّب ترامب الذي زعم ان سفينة امريكية أسقطت إحدى الطائرات الايرانية المسيرة في مضيق هرمز

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