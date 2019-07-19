استعادة سائق مستهتر دهس عائلة وفر الى احدى دول الجوار

عمان 19 تموز (بترا)- القت إدارة البحث الجنائي القبض على الشخص الذي دهس عائلة جنوب العاصمة وتسبب بوفاة سيدة بعد ان جرى استعادته بالتنسيق مع احدى دول الجوار التي حاول الفرار إليها.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، ان فريق التحقيق المشكل في ادارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في حادثة الدهس التي وقعت اول امس وتعرض خلالها رجل وزوجته وطفلهما للدهس في شارع القدس جنوب العاصمة من قبل مركبة مجهولة لاذ سائقها بالفرار ، ونتج عن الحادثة وفاة الزوجة واصابة الرجل والطفل وما زالا قيد العلاج ، حيث تم تحديد المركبة وهوية سائقها وتم استعادة السائق بالتنسيق مع السلطات في احدى دول الجوار بعد ان تبين انه قد غادر المملكة على احدى الرحلات المتوجهة لتلك الدولة.

وحول التفاصيل اكد الناطق الاعلامي انه تم تشكيل فريق تحقيق لمتابعة التحقيق حيث باشر بجمع المعلومات والادلة من مسرح الجريمة واجراء المسح لمنطقة وقوع الحادثة والمناطق القريبة منها ، ليقودهم احد الادلة للاشتباه باحدى المركبات حيث تم التحرك لعنوان مالكها وعثر عليها وبالكشف عليها تبين وجود اثار صدم تتطابق مع ارتكابها لحادثة الدهس وبالبحث عن مالكها تبين انه قد توجه للمطار حيث تم التحرك لهناك الا انه كان قد غادر المملكة متوجها لاحدى دول الجوار حيث تم التنسيق مع ادارة الشرطة العربية والدولية التي قامت بدورها بالاتصال مع مكتب الانتربول في تلك الدولة وتمت اعادة ذلك الشخص على نفس الطائرة التي غادر عليها وتسليمه للسلطات الاردنية .

وتابع انه وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الحادثة فيما ارسلت المركبة لادارة المختبرات والادلة الجرمية لاجراء الفحص اللازم وما زالت التحقيقات جارية.