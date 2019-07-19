أحلام تنفي شائعة طلاقها.. لان الجسد لا يعيش بغير روح

نفت الفنانة الاماراتية أحلام الشائعة الجديدة عن طلاقها من زوجها القطري مبارك الهاجري بطريقةٍ غير مباشرة، بعد أن انتشر الخبر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. حيث أكدت أن علاقتها بزوجها كعلاقة الجسد بالروح.

ونشرت صورة مشتركة لهما وأرفقتها بتعليقٍ جاء فيه:”كيف الجسد يعيش من دون روح …..وانت روحي”.

الجدير ذكره أن هذه الشائعة تتكرر حول علاقة أحلام بزوجها منذ الأزمة بين قطر ودول الخليج بسبب جنسية زوجها القطري. إلا أنها في كل مرة تؤكد على متانة علاقتهما وتماسك العائلة. ولقد أعادت نشر عدة تغريدات تفاعلت معها رفضاً للشائعات المغرضة والمسيئة.

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