نصرالله يفرض على اسرائيل تغيير اولويات الصراع وتكليف الجيش بتقديم مهمات تحصين الداخل على الهجوم باتجاه الخارج
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جرينتش+2 01:43
نقابة المحامين تقرر عدم الالتزام بنظام الفوترة الخاص بضريبة الدخل/ فيديو

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