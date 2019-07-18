مجلس النواب الأمريكي يصوت على منع ترامب بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات و..الاردن

صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح قرار منع الرئيس دونالد ترامب بيع قنابل ذكية إلى السعودية والإمارات والاردن.

ويعارض معظم أعضاء الكونغرس قرار الإدارة الأمريكية بتزويد هذه الدول بالأسلحة، متجاوزين الكونغرس، ولكن من المتوقع أن يستخدم البيت الأبيض حق النقض ضد هذا القرار.

وفقا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة، يمكن للرئيس وإدارته اتخاذ مثل هذه القرارات في حالات الطوارئ دون مراجعة قانونية.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أعلنت في 25 أيار/مايو الماضي، أنها ستستكمل وبصورة فورية بيع 22 صفقة أسلحة قيد الانتظار إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي يبلغ مجموعها 8.1 مليار دولار.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان بالإشارة إلى بومبيو: “لقد اتخذت اليوم قرارا وفقا للمادة 36 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة وأوعزت بإكمال الإخطارات الرسمية على الفور بشأن 22 صفقة لتوريد الأسلحة إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بقيمة نحو 8.1 مليار دولار [سيتم إرسالها] لكبح عدوان إيران وبناء قدرات الدفاع عن النفس لدى الشركاء”.

وأشار بومبيو إلى أن بيع هذه الأسلحة للسعودية والإمارات والأردن يأتي لدعم حلفائنا وللمساعدة في ردع إيران.

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