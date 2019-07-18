نصرالله يفرض على اسرائيل تغيير اولويات الصراع وتكليف الجيش بتقديم مهمات تحصين الداخل على الهجوم باتجاه الخارج
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جرينتش+2 01:25
مجلس النواب الأمريكي يصوت على منع ترامب بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات و..الاردن

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