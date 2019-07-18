فتح باب الترشيح لجائزة ياسر عرفات للانجاز للعام 2019

تعلن مؤسسة ياسر عرفات عن فتح باب الترشيح لــ”جائزة ياسر عرفات للإنجاز” للعام 2019م، وبدأ استقبال ملفات الترشيح للجائزة في 1/5/2019، ويكون آخر موعد لاستلام الملفات هو 30/7/2019م.

وتمنح المؤسسة الجائزة سنوياً، لفرد أو مؤسسة أو فريق عمل، تقديراً لما أنجزه في مجالات العمل الوطني، أو الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو العلمي/ الأكاديمي.

وتشمل الجائزة براءة مطبوعة ومجسماً رمزياً معتمد ومبلغ 25 ألف دولار أمريكي، وتمنح في الحفل السنوي الذي تنظمه المؤسسة في ذكرى استشهاد الرئيس المؤسس بقصر رام الله الثقافي.

وللحصول على المزيد من المعلومات يرجى الإطلاع على الصفحة الإلكترونية للمؤسسة (www.yaf.ps).

ولتعبئة طلب الترشح للجائزة (من هنا).