ضبط 5 مطلوبين بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة في عمان والكرك

نفذت قوة أمنية من البحث الجنائي ومكافحة المخدرات مداهمتين في العاصمة والقت القبض خلالهما على 4 أشخاص من المطلوبين الخطرين وبحوزتهم 5 أسلحة وكمية من المواد والحبوب المخدرة.

وتفصيلا قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، المقدم عامر السرطاوي، إن العاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة، وبإسناد من الفريقين الخاصين التابعين لإدارة البحث الجنائي وإدارة مكافحة المخدرات، نفذوا مداهمتين لمنزلين جنوب العاصمة بعد معلومات وردت إليهم حول وجود عدد من الأشخاص المطلوبين من المصنفين الخطرين ومن ذوي الأسبقيات في قضايا إطلاق العيارات النارية ومقاومة الموظفين وحيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة داخلهما، وأن بحوزتهم عدداً من الأسلحة النارية وكمية من المواد المخدرة.

وأضاف السرطاوي أنه وبعد مداهمة المنزل الأول القي القبض خلاله على 3 مطلوبين من المصنفين الخطرين، اثنان منهم مسجل بحق كل واحد منهما عشرة طلبات والآخر مسجل بحقه طلب واحد، وبتفتيش المنزل عثر على 5 أسلحة نارية وكمية من الحبوب المخدرة، في حين ألقي القبض في المداهمة الثانية على مطلوب بحوزته كمية متفرقة من مادة الحشيش المخدرة.

وفي محافظة الكرك القى العاملون في شعبة بحث جنائي الجنوب القبض على شخص مصنف بالخطير جدا وبحقه سبعة طلبات امنية في قضايا الايذاء والسرقة والاحتيال والمخدرات، بعد مداهمة منزله وضبط بحوزته كمية من الذخيرة ولوحات مركبات مسروقة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة