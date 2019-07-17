انفراج.. المجلس العسكري السوداني وقوى "الحرية والتغيير" يوقعان الاتفاق السياسي حول هياكل الحكم بالفترة الانتقالية
أهم العناوين
جرينتش+2 08:30
توقيف 8 أشخاص تورطوا بجرائم تزوير بأوراق رسمية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني