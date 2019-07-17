توقيف 8 أشخاص تورطوا بجرائم تزوير بأوراق رسمية

عمان 17 تموز (بترا)- قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثمانية أشخاص على ذمة التحقيق بمركز اصلاح وتأهيل الجويدة، تورطوا بجرائم تزوير في أوراق رسمية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء: إن المدعي العام قرر توقيف اربعة اشخاص، أحدهم يعمل ممرضًا في مستشفى خاص 15 يومًا، ارتكبوا جريمة جناية تزوير تقارير طبية بقصد الحصول على تعويضات دون وجه حق من احدى شركات التأمين بسبب حادث جرى لهم.

كما اوقف المدعي العام موظفًا بدائرة الاراضي والمساحة 15 يومًا زوّر مخططات قطع اراض بالتعاون مع زملاء له، ليتمكن من بيع قطعة ارض يملكها ما كانت لتباع لولا عملية التزوير .

وأوقف المدعي العام ايضًا ثلاثة موظفين من بلدية العامرية 7 أيام بتهمة جنحة تصديق عقود ايجار وهمية لتمكين المستأجرين من الحصول بموجبها على تصاريح للعمالة الوافدة والاتجار بها.