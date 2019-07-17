بابسط الطائرات.. الحوثيون ينفذون اليوم ثاني استهداف لمطار جيزان السعودي ويعطلون الملاحة فيه

أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم الأربعاء، للمرة الثانية خلال 24 ساعة، تنفيذ “الطيران المسير” التابع لها هجمات على مطار جيزان جنوب غربي السعودية، ما أدى إلى تعطل الملاحة فيه.

وقال الناطق باسم المليشيا، العميد يحيى سريع، عبر صفحته على “فيسبوك”: إن “الطيران المسير نفذ عملية واسعة صباح اليوم الأربعاء، بعدد من طائرات قاصف 2k على مطار جيزان الإقليمي، وقد أصابت أهدافها بدقة، وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار”.

وأوضح أن “الطائرات استهدفت مواقع عسكرية مهمة”.

ومساء أمس الثلاثاء ذكرت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، نقلاً عن سريع، أن “عملية واسعة باتجاه مطار جيزان الإقليمي أصابت أهدافها بدقة عالية”.

وأوضح أن “عملية سلاح الجو المسير استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار في مطار جيزان وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار”، مشيراً إلى أن العملية تأتي في إطار “الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني العظيم”، بحسب وصفه.

وأكّد “سريع” أن العمليتين الهجوميتين استهدفتا مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد العسكرية في خميس مشيط، وأصابت أهدافها بدقة عالية.

من جانبه، زعم المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (السعودي الإماراتي) في اليمن، تركي المالكي: إنّ “قوات التحالف قد تمكنت، مساء الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط 3 طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة جازان وأبها”.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات لضرب البنية العسكرية العدائية لدى الحوثيين.

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