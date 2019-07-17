اسماء المشمولين بالتشكيلات الإدارية في وزارة الداخلية

عمان 17 تموز (بترا)- قرر وزير الداخلية سلامة حماد اجراء تشكيلات إدارية في الوزارة شملت ترفيع وتعيين عدد من المتصرفين ومدراء الأقضية من كادر الوزارة.

وشملت التشكيلات ترفيع عدد من مدراء الأقضية وتعيينهم بوظيفة متصرف في الوزارة، وهم حسن الحنيفات ووائل الطبيشات ومنصور العلاوين وعبد الله كتوعة وناصر الجريان واحمد نصير.

كما قرر وزير الداخلية تعيين الموظفين الإداريين التالية اسماؤهم من كادر الوزارة بوظيفة مدير قضاء، وهم فراس العبادي ونائل ابداح وطارق المجالي ومحمد القيسي وشايش المجالي وناصر الواكد وصلاح القلاب وسعود الرويضان وهيثم حجازي ونضال الحجازين.

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