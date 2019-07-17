أردوغان “اللاعب بالنار”يدين الهجوم على الموظفين الأتراك في القنصلية التركية في أربيل

أدان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الهجوم الذي استهدف اليوم الأربعاء موظفين من القنصلية التركية بأربيل شمالي العراق.

وعلق أردوغان على الحادث على حسابه الشخصي على “تويتر” قائلا “أدين الاعتداء التعسفي على موظفينا القنصليين في أربيل. أتمنى رحمه الله لموظفنا الذي استشهد في الهجوم”.

وأضاف “نحن نواصل جهودنا مع السلطات العراقية والسلطات المحلية لضمان العثور على مرتكبي الهجوم بسرعة”.

وأكدت الخارجية التركية اليوم الأربعاء مقتل موظف بقنصليتها في إطلاق نار بأربيل.

وأضافت في بيان لها: نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم.وكانت الخارجية التركية قد اكدت مقتل موظف بقنصليتها في إطلاق نار بأربيل.

وأضافت الخارجية في بيانها بحسب وكالة أنباء الأناضول “التركية”: نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم.

وأفادت معلومات، أوردتها شبكة “رووداو” الكردية، عن مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار، مشيرة إلى أن نائب القنصل العام التركي واثنين من مرافقيه بين الضحايا.

وذكرت الشبكة الكردية أن حادث إطلاق النار، وقع داخل مطعم في أربيل، وأوضحت أنه أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وجرح عدد آخر، بينهم دبلوماسيون أتراك.

ونقلت الشبكة عن مراسلها في أربيل، أن عدد من الدبلوماسيين العاملين في القنصلية التركية، كانوا موجودين بموقع الحادث وأن أحد القتلى هو نائب القنصل التركي”.

ولفتت الشبكة الإعلامية الكردية إلى أن قوات الأمن توافدت إلى موقع الحادث وقطعت الطرق القريبة من المطعم، الذي شهد وقوع الحادث”.

ونقل موقع “السومرية” عن مصادر أمنية في محافظة أربيل، قولها إن القنصل العام ومرافقيه كانوا داخل مقهى في منطقة عين كاوه في أربيل.

ورجحت المصادر، وفقا للسومرية، أن يكون الهجوم المسلح ردا على مقتل قياديين في حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا.

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