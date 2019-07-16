مؤسسة الضمان تدعو المنشآت لتحديث بيانات ضباط ارتباطها خلال هذا الشهر

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة المنشآت المسجّلة لديها إلى المبادرة لتحديث بيانات ضباط ارتباطها قبل انتهاء المدة المقررة لذلك مع نهاية الشهر الجاري لتتمكن من الاستفادة من كافة الخدمات الالكترونية المتطورة التي تقدمها المؤسسة وتلك التي ستطلقها في المرحلة القادمة ولا سيما الخدمات المتعلقة بإصابات العمل.

واكد الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي انه مع نهاية الفترة المحددة لتحديث البيانات “لن يكون بإمكان المنشآت التي لم تقم بتحديث بيانات ضباط ارتباطها الاستفادة من خدمات المؤسسة المختلفة ما لم تقم بتحديث البيانات المطلوبة”.

دعا الصبيحي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، “ضابط ارتباط المنشأة الى الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان (www.ssc.gov.jo) للحصول على نموذج تحديث بيانات ضابط الارتباط من زاوية النماذج والطلبات، أو مراجعة أي فرع من فروع المؤسسة للحصول على هذا النموذج ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة وتفعيله من فرع المؤسسة الذي تتبع له منشأته”، مشيرا إلى أن المعلومات المقدمة في النموذج تعتبر إقراراً من ضابط الارتباط على دقتها وصحتها.

وأوضح الصبيحي أن الهدف من هذا التحديث تمكين ضباط الارتباط من تزويدها بالبيانات والمعلومات وبشكل إلكتروني ومباشر من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة والتبليغ عن حوادث العمل، والتحقق من البيانات الواردة من منشآتهم لمؤسسة الضمان بأنها معتمدة وصحيحة، مؤكدا أهمية قيام ضابط ارتباط المنشأة بتوقيع النموذج من المفوض بالتوقيع لدى منشأته أو المصادقة على التوقيع من البنك المعتمد لدى المنشأة في حال عدم تمكن المفوض بالتوقيع من مراجعة المؤسسة، وبعد ذلك مراجعة فرع المؤسسة الذي تتبع له منشأته لتحديث البيانات بشكل مباشر وفوري من قبل موظف المؤسسة.

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