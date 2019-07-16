الاحزاب الاردنية تطرح تعديلات على قانون الانتخاب اهمها اعتماد نظام القائمتين الوطنية والمحلية

عمان 15 تموز (بترا)- طرح عدد من الأحزاب الأردنية في اجتماع عُقد بمقر حزب المستقبل امس الاثنين، مجموعة من الاقتراحات لإجراء تعديلات على قانون الانتخاب.

وقالت الاحزاب الـ 24 المجتمعة، في بيان مساء امس، ان الاقتراحات تمثل مجموعة من المبادئ الاساسية التي يجب ان يتضمنها قانون الانتخاب المعدل 2019 باعتبارها تمثل خطوة متدرجة لنقل المجتمع نحو الانتخاب على أسس سياسية وبرامجية، وبعيداً عن الانتماءات الجهوية الضيقة.

واكدت انها تطرح هذه التعديلات لإجراء حوار وطني مسؤول. ودعت الى اعتماد نظام القائمتين، وان يتم الانتخاب وفق القائمة النسبية المفتوحة، بحيث يسمح للناخب بانتخاب القائمتين الوطنية والمحلية، ويسمح له بانتخاب من يشاء من داخل القائمة التي يختارها.

وترى ان يخصص للقائمة الوطنية ما لا يقل عن 30 بالمئة من مقاعد مجلس النواب، وأن يتم تشكيل القوائم الوطنية من حزب أو ائتلاف حزبي. ويجوز ترشيح أي شخصية وطنية مستقلة على القائمة الوطنية.

وأكدت ضرورة اعتماد عتبة انتخابية للقائمة الوطنية ونسبتها 3 بالمئة من عدد أصوات المقترعين، ولا يجوز للفائز على القائمة الوطنية أو المحلية الانسحاب من القائمة بعد النجاح. وتعتبر دوائر البادية دوائر جغرافية في المحافظات، ويحق لهم الترشح في جميع دوائر المملكة وعلى القوائم الوطنية.

ويُخصص مقاعد للمسيحيين والشركس والشيشان في الدوائر المعتمدة وفقا لأحكام القانون، ويُحسب من ضمن المقاعد المخصصة، ويحق لهم الترشح على الوطنية.

يُخصص للمرأة مقعد عن كل محافظة، ويُحسب من ضمن المقاعد المخصصة للمحافظة، ويحق لهن الترشح على القائمة الوطنية.

ويحق للقوائم الوطنية الاتفاق فيما بينها على تبادل الأصوات غير المحسوبة من الأقل إلى الأعلى، على أن يكون موثقا مسبقا لدى الهيئة المستقلة للانتخاب.

وفي حال تعذر اكمال ملء المقاعد بالارقام الصحيحة غير الكسرية يتم اعتماد طريقة ديهونت لملء هذه المقاعد.

ويحق لأي حزب أو ائتلاف حزبي تسجيل قائمة وطنية و أو محلية تحت الإسم نفسه. وتشطب المادة 63 من قانون الانتخاب لعام 2016 والمتعلقة بالجرائم الانتخابية.

يذكر أن الاحزاب المجتمعة، هي: المؤتمر الوطني، التيار الوطني، الوفاء الوطني، النهضة الوطنية، الوطني الأردني، جبهة العمل الوطني، جبهة العمل الاسلامي، الوسط الاسلامي، العدالة الاجتماعية، الديمقراطي الاجتماعي، البلد الامين، الحداثة والتغيير، اردن اقوى، المستقبل، الحياة، الاصلاح، حصاد، الانصار، الشورى، الطبيعة، الراية، الرسالة، المحافظين، الشهامة.