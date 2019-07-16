استشهاد الأسير الفلسطيني نصار طقاطقة داخل سجون الاحتلال اليوم

أعلنت مصادر حقوقية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال.

وقال مكتب إعلام الأسرى صباح اليوم الثلاثاء: إن الأسير نصار طقاطقه من بلدة “بيت فجار” جنوب شرق بيت لحم (جنوب القدس المحتلة)، استشهد في سجن “نيتسان” الإسرائيلي داخل العزل الانفرادي بسبب التعذيب والإهمال الطبي، داخل العزل الانفرادي.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت طقاطقة قبل نحو أسبوعين، بعد دهم منزل ذويه في بلدة “بيت فجار”، ونقلته إلى سجن “الجلمة” للتحقيق، وبعدها تم نقله إلى العزل الانفرادي في “نيتسان”، واستشهد هناك.

وحملت الحركة الأسيرة، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير نصار طقاطقة .

واضافت أن ادارة سجون الاحتلال أبلغتنا باستشهاد نصار طقاطقة أثناء العد الصباحي”، مشددة على أن الشهيد طقاطقة، شاهد على جريمة الاهمال الطبي بحق الاسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

وطالبت الحركة الأسيرة، الجهات الرسمية والحقوقية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة؛ لمعرفة أسباب استشهاد الأسير طقاطقة

وقال المكتب: إن إدارة سجون الاحتلال أعلنت إغلاق كافة السجون بعد استشهاد الأسير طقاطقة داخل العزل الانفرادي في سجن نيتسان

وتسود السجون حالة من التوتر، في أعقاب استشهاد طقاطقة، احتجاجًا على تجاهل إدارة مصلحة السجون لمطالبهم وحقوقهم الإنسانية.

وباستشهاد الأسير طقاطقة يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة في معتقلات الاحتلال منذ العام 1967 إلى 220 شهيدا.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة