نادي الوحدات يقرر عدم المشاركة بالبطولة العربية لكرة القدم

عمان 14 تموز (بترا)- قرر نادي الوحدات الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة الاندية العربية لكرة القدم.

جاء ذلك خلال جلسة الادارة التي عقدت امس الاحد وتم فيها عقد لقاء مع المدير الفني لفريق كرة القدم عبدالله ابو زمع ، حيث تمت مناقشة أوضاع الفريق قبل اتخاذ قرار عدم المشاركة.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد وجه الدعوة لناديي الفيصلي والوحدات للمشاركة في بطولة الاندية العربية قبل أن يعتذر الناديين.

كما قررت إدارة نادي الوحدات أيضا تكليف اللجنة الرياضية بإبرام التعاقدات وإنهاء عقود لاعبين بالتشاور مع الجهاز الفني.