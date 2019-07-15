رانيا فريد شوقى تؤدى مناسك العمرة.. وتوجه رسالة مؤثرة لوالدها

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقى على أداء مناسك العمرة، خلال تواجدها فى السعودية، حيث تشارك بمسرحية “الملك لير” التى ستعرض على المسرح العربى بالمملكة.

ونشرت رانيا على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” صورة لها فى الحرم، وكتبت عليها: “الحمد لله عملت عمرة أول ما شفت الكعبة بكيت وشوفت أبويا بيطوف فى الكعبة سبحان الله فرحت أوى لأنى بقالى كتير حتى ما بحلمش بيه”.

وتابعت: “آخر مرة عملت عمره كان معاه.. حبيبى الله يرحمك كل حاجة حلوة عملتها لنا واحشتنى اوي اوي فرحت اني شوفتك عند بيت ربنا مافيش احلي من كده و ان شاء الله هعملك عمره”.

وكان أبطال وصناع مسرحية قد عقدوا مؤتمرا صحفيا بالمملكة العربية السعودية، وذلك استعدادا لانطلاق العروض اليومية المتوالية للمسرحية بدءا من الأربعاء المقبل على “المسرح العربى” بمنطقة أبحر الجنوبية فى إطار العروض المختلفة لموسم جدة الثقافى، وحضر المؤتمر فريق العمل بالكامل.

مسرحية “الملك لير” رائعة شكسبير الخالدة إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك النجم يحيى الفخرانى البطولة نخبة من كبار النجوم، منهم رانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وأحمد عزمى وأيمن الشيوى ونضال الشافعى وناصر سيف وهبة مجدى وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى، وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.