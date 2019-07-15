ترامب المنافق يعلل هجومه على عضوات الكونغرس الاربعة بانهن يكرهن اسرائيل

في مواصلة لهجومه الحاد على مجموعة من المشرعات الديمقراطيات في الكونغرس، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه المرة هؤلاء المشرعات بكرههن لإسرائيل.

وأعرب ترامب في سلسلة تغريدات جديدة نشرها أمس الأحد على حسابه في “تويتر” عن أسفه إزاء دعم الحزب الديمقراطي لـ”أشخاص يتحدثون بالسوء البالغ عن دولتهم، وعلاوة على ذلك يكرهون إسرائيل بشكل جامح”.

وقال ترامب إن هؤلاء الأشخاص يتهمون دائما من لا يوافق معهم بالعنصرية، مشيرا إلى ضرورة “ألا تبقى نبرتهم البشعة وما يأتي على لسانهم من التصريحات المروعة عن الولايات المتحدة، من دون رد”.

وجاءت هذه التغريدات استمرارا للهجوم الذي شنه الرئيس الأمريكي قبل ساعات من ذلك على مجموعة من المشرعات الديمقراطيات الليبراليات من أصول أجنبية العضوات في الكونغرس.

وفي تصريحات اعتبرها كثير من المعلقين عنصرية، دعا ترامب هؤلاء “المشرعات التقدميات” إلى “العودة لبلدانهن قبل أن يتحدثن عن كيفية إدارة الولايات المتحدة”.!

ومن المؤكد أن الحديث يدور عن أول مشرعة مسلمة من أصول صومالية في مجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر، والنائبة المنحدرة من بورتوريكو، ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، وزميلتهما من أصول فلسطينية، رشيدة طليب، بالإضافة إلى النائبة أيانا بريسلي، وذلك على الرغم من أن جميعهن، باستثناء إلهان عمر، ولدن في الولايات المتحدة الأمريكية.

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