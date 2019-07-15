استنكر اعتذار اسرائيل لحركة حماس.. ليبرمان يصف نتنياهو بالكلب الذي ينبح ولا يعض، ويسخر من تهديداته لحزب الله
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جرينتش+2 09:16
استنكر اعتذار اسرائيل لحركة حماس.. ليبرمان يصف نتنياهو بالكلب الذي ينبح ولا يعض، ويسخر من تهديداته لحزب الله

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