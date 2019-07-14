وفاة سيدة ثلاثينية وإصابة اثنين آخرين بحادث تصادم بعمان

عمان 14 تموز (بترا)- توفيت سيدة تبلغ من العمر 34 عاما، وأصيب اثنان آخران بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، اليوم الأحد، إثر حادث تدهور مركبة واصطدامها بمركبة أخرى، بالقرب من إشارة النبعة في العاصمة عمان.

وقالت إدارة الاعلام في الدفاع المدني في بيان: إن كوادر الإنقاذ والاسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما، وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي، وحالة المصابين العامة متوسطة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة