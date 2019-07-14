“سرايا القدس”تعلن كامل الجهوزية للرد على اي استهداف إسرائيلي

غزة – قدس برس

أعلنت “سرايا القدس”، الجناح المسلح لحركة “الجهاد الإسلامي”، مساء امس السبت، أنها جاهزة للرد على أي استهداف إسرائيلي للمواطنين والمقاومة الفلسطينية.

وقالت “سرايا القدس”، في بيان مقتضب، إن “قيادة المجلس العسكري أكدت للوفد الأمني المصري أن تهديدات نتنياهو، لن تدفع بالحركة إلى أن تكون مكتوفة الأيدي”.

وشددت على أنها “جاهزة للرد على أي فعل إسرائيلي يستهدف المواطنين والمقاومة”.

ويسود توتر في قطاع غزة، منذ مساء الخميس، حيث هددت حركة “حماس” بالثأر لمقتل أحد عناصرها برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقالت “كتائب القسام” إن محمود الأدهم، هو أحد عناصرها بغزة، ويتبع قوة “حماة الثغور”، واستشهد برصاص الجيش الإسرائيلي.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قوة عسكرية أطلقت النار على فلسطيني شمالي غزة “نتيجة سوء فهم”، مشيرا إلى أنه “سيتم التحقيق في الحادث”.

فيما زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن مقتل الأدهم “لم تكن عملية مقصودة”، وأن حكومته تلتزم بالتهدئة ما دامت تلتزم بها “حماس” وبقية فصائل غزة.

وهدد بقوله: “الجيش ينتظر مني ضوءًا أخضر لتنفيذ عملية عسكرية في غزة ستؤلم حماس إذا لم تلتزم بالتهدئة”.

وتوصلت الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، إلى تفاهمات تقضي بتخفيف الحصار عن القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية قرب الحدود، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي، لم يلتزم بشروط التهدئة، ولم يخفف الحصار عن القطاع، بحسب الفلسطينيين.