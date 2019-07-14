السلطات الكويتية تفتح عينيها جيدا على "اخوانها" بعد ضبط عناصر خلية الإخوان الارهابية المصرية وتسليمهم الى بلادهم
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جرينتش+2 07:26
بسبب الخمر.. وزارة الإعلام الكويتية تدين بشدة اعلامية سعودية وجهت لها “إهانة بالغة”/ فيديو

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