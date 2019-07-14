السلطات الكويتية تفتح عينيها جيدا على "اخوانها" بعد ضبط عناصر خلية الإخوان الارهابية المصرية وتسليمهم الى بلادهم
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جرينتش+2 01:23
المؤتمرات الصهيونية (4/4) 1982 – 1997

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