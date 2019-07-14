ترامب يواصل هجومه العنصري الوقح على النائبتين المسلمتين رشيدة طليب والهان عمر ويطالبهما بالعودة لوطنهما الأصلي
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الشباب والنخب السياسية : بين الاقصاء وانعدام الثقة

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