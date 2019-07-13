هذه أعراض السكتة القلبية وضرورات المسارعة لمراجعة الطبيب فوراً

قال خبراء من عيادة أمراض القلب والأوعية الدموية في بالم بيتش في الولايات المتحدة الأمريكية، إن الوفاة بسبب السكتة القلبية لا تحدث من دون أعراض، لهذا من الضرورة معرفتها في الوقت المناسب.

فقد قام أطباء القلب بتحليل البيانات الخاصة لـ 600 رجل تتراوح أعمارهم بين 35 و65 عامًا والذين أصيبوا بسكتة قلبية.

وكشفت الدراسة عن العديد من الأعراض التي تشير إلى اقتراب السكتة القلبية.

ويجب الانتباه الاهتمام للألم في الصدر أو الكتف الأيسر، وضيق في التنفس، والدوخة، والغثيان، وتغير في عدد ضربات القلب بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تضعف الأدلة في حال فقدان الوعي، وزيادة حادة في الضغط، وتغير لون الوجه، والتعب الشديد المفاجئ.

وتظهر حوالي 80 ٪ من الأعراض خلال الفاصل الزمني من أربعة أسابيع إلى الوقت قبل ساعة واحدة من حدوث السكتة القلبية المفاجئة، بحسب صحيفة “ميدك فوروم”.

وعندما تحدث هذه الأعراض، خاصة إذا لاحظت وجود العديد منها في نفس الوقت، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور.

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