من الكفيل؟.. الكويت تنشر فيديو حول الخلية المصرية الإخوانية/ الارهابية

نشرت وزارة الداخلية الكويتية مقطع فيديو للمشتبه بهم في الخلية الإرهابية الإخوانية المرتبطة في مصر، والتي أعلنت عن ضبطها 8 أشخاص منها، مساء الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية المختصة قامت بضبط الخلية الصادر بحقهم أحكاما قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما.

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وسم “منو الكفيل” في أعقاب إعلان وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط خلية إرهابية مصرية إخوانية في البلاد.

وقالت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد في سلسلة من التغريدات على صفحتها بتويتر تحت هذا الوسم: ” السلام عليكم.. الشعب يقولكم منو كفيلهم اللي دخلهم الكويت.. وهل الأحكام صدرت عليهم قبل الدخول الكويت أو بعدها لأن إذا بعد كيف استطاعوا تقديم صحيفتهم الجنائية عند الإقامة”.

وتابعت قائلة: ” شباب ما عليكم أمر فعلولنا هاشتاق منو الكفيل ما يصير الداخلية تسلم المصريين لمصر وفقاً للاتفاقية الأمنية وإحنا ما عرفنا لي الحين منو الكفيل اللي دخلهم الكويت وشنو مان يخطط معاهم”.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، في بيانها، أمس الجمعة، أنها حددت مكان الخلية من خلال التحريات، وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في اماكن متفرقة.

وتابعت الوزارة أنه “بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية”.

وأكد الوزارة أن “التحقيقات لا تزال جارية للكشف عمن مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم”. وقالت إنها “لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن”، مؤكدة أنهت ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.

بيان من وزارة الداخلية: قامت الاجهزة الامنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية بضبط خلية ارهابية تتبع تنظيم الاخوان المسلمين قد صدر بحقهم احكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت الى ١٥ عام.https://t.co/VRZpWUWLEK — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 12, 2019