حسن نصر الله: قوات المقاومة قادرة على استهداف كل إسرائيل حتى إيلات وإعادتها للعصر الحجري/فيديو
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جرينتش+2 09:33
ضبط 26 متورطا بقضايا مخدرات وحيازة اسلحة نارية في مطار الملكة علياء ومختلف المحافظات

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