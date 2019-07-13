المخابرات الاماراتية تخطف وتغتال ناشطا من حركة حماس في اليمن

أفادت مواقع إعلامية عربية وفلسطينية ان ناشطا في حماس قتل بعد ان تم اختطافه من قبل أجهزة المخابرات الإماراتية، ووفقا للتقارير فان الناشط سليم احمد معروف (36 عاما) يعيش في اليمن منذ 15 عاما ومتزوج ولديه خمسة أطفال.

وأدانت حماس عملية قتل معروف وقالوا في بيان :”انهم ينعون ابنهم البار سليم احمد معروف، الذي قتل غدرا صباح أمس الجمعة على أحد حواجز الامن في محافظة مأرب اليمنية”.

وطالبت حماس الجهات الأمنية اليمنية بفتح تحقيق في الحادث وتقديم الجناة الى العدالة بأسرع وقت ممكن. وقامت الحركة بإقامة خيمة عزاء له في منزله في خان يونس بقطاع غزة.

ولم تتطرق الحركة الى ظروف مقتله، لكن ناشطين تطرقوا الى تفاصيل الحادث حول مواقع التواصل الاجتماعي، وذكروا انه قتل جراء التعذيب الذي تعرض لها على يدي عناصر في أجهزة المخابرات الإماراتية، والذين قاموا باختطافه من مطار سيئون الدولي في اليمن.

وذكر الناشطون ان معروف عمل في مؤسسة القدس الدولية في صنعاء، وعمل اماما في مسجد جامعة الايمان في اليمن.

وأفادت التقارير ان رجال المخابرات الاماراتيين اعتقلوه للاشتباه بارتباطه مع حركة حماس.

وكتب صهره مؤيد أبو يحيي عبر منشور في الفيسبوك ان :”سليم قتل داخل السجون الأمنية على يدي رجال مخابرات اماراتيين بعد خطفه من المطار وتعرضه للتعذيب”. ويشار الى ان الامارات والسعودية، هم جزء من التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن ولديهم قواعد عسكرية ورجال مخابرات هناك.

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