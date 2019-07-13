حسن نصر الله: قوات المقاومة قادرة على استهداف كل إسرائيل حتى إيلات وإعادتها للعصر الحجري/فيديو
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جرينتش+2 09:33
المخابرات الاماراتية تخطف وتغتال ناشطا من حركة حماس في اليمن

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