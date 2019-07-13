الدفاع المدني يتولى انقاذ 5 أشخاص علقوا على قمة جبل بالعقبة

تمكن العاملون في الدفاع المدني اليوم من انقاذ5 أشخاص علقوا على قمة أحد الجبال في محافظة العقبة، وفقا لإدارة الإعلام في الدفاع المدني.

وبينت الادارة أن فرق الإنقاذ في مديرية دفاع مدني العقبة قد تمكنت من إنقاذ خمسة أشخاص عالقين على قمة أحد الجبال في منطقة الديسه ، بعد ان صعدوا إلى قمة الجبل بهدف ممارسة هواية التصوير.

وقالت ان الشبان صعدوا الى الجبل ، لكنهم لم يتمكنوا من النزول حيث تم تحريك فريق مختص إلى الموقع وعملوا على إنزال الأشخاص بمهنية عالية، وهم بصحة جيدة ولم يصب أي أحد بأذى .

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