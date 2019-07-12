المجلس العسكري السوداني يدعي احبط محاولة انقلاب استهدفت تقويض اتفاق الجيش والمعارضة

الخرطوم (رويترز) – ذكر المجلس العسكري الحاكم في السودان امس الخميس أن مجموعة ضباط حاولوا القيام ”بانقلاب عسكري“ لتقويض اتفاق بين الجيش والمعارضة لاقتسام السلطة لفترة مدتها ثلاث سنوات يعقبها إجراء انتخابات.

وقال الفريق أول ركن جمال عمر إبراهيم رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري للتلفزيون السوداني إن محاولة الانقلاب قامت بها ”مجموعة من الضباط وضباط صف بالخدمة والمعاش بالقوات المسلحة وجهاز الأمن“.

وأضاف ”تم القبض علي 12 من الضباط منهم سبعة في الخدمة وخمسة بالمعاش وتم التحفظ علي أربعة من ضباط الصف“، مشيرا إلى أن العمل جار للقبض علي الآخرين بمن فيهم قائد المحاولة الفاشلة.

وكان المجلس العسكري وتحالف من أحزاب المعارضة وجماعات الاحتجاج اتفقا الأسبوع الماضي على اقتسام السلطة لثلاث سنوات، مما دفع الآلاف للنزول إلى الشوارع للاحتفال بأول خطوة صوب إنهاء الحكم الديكتاتوري الذي استمر عقودا من الزمان.

ويحيي الاتفاق الآمال في انتقال سلمي للسلطة في بلد يشهد نزاعات داخلية وأزمة اقتصادية خانقة بعد ثلاثة عقود من حكم عمر البشير الذي عزله الجيش في أبريل نيسان.

وتوترت العلاقات بين المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد عزل البشير وقوى الحرية والتغيير بعدما قتلت قوات الأمن عشرات الأشخاص في مقر اعتصام خارج وزارة الدفاع يوم الثالث من يونيو حزيران.

لكن وسطاء أفارقة نجحوا في إعادة الجانبين إلى المحادثات المباشرة في أعقاب احتجاجات ضخمة ضد الجيش يوم الأحد.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة