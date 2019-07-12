الكويت تعلن اعتقال خلية ارهابية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المصرية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، ضبط شبكة “إرهابية” في البلاد يحمل منتسبوها الجنسية المصرية، نفذوا هجمات في مصر وصدرت بحقهم أحكام مشددة بالسجن.

وقالت الداخلية في بيان، إن الأجهزة الأمنية المختصة قامت بضبط “خلية إرهابية” تتبع “تنظيم الإخوان المسلمين”، صدرت بحق أفرادها أحكام من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما.

وأضافت الداخلية أن تلك الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية واتخذت دولة الكويت مقرا لها.

وأفادت الوزارة بأن الجهات المختصة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، مبينة أنها ومن خلال التحريات، تمكنت من تحديد مواقع أفرادها لتباشر السلطات عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة من الكويت.

وأكدت الداخلية أنه وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم، أقروا بقيامهم “بعمليات إرهابية” وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن من مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

وحذرت الوزارة الكويتية من أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع خلايا أو تنظيمات تحاول الإخلال بالأمن، مشددة على أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.وفي وقت لاحق مساء اليوم، كشف مصدر مصري مسؤول لـقناة RT الروسية، أن إعلان السلطات الكويتية عن ضبط خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، جاء بعد مراسلات بين الجهات الأمنية المصرية ومسؤولين في الكويت استمرت لسنوات.

وأشار المصدر إلى وجود “نشرة حمراء واتفاقية تعاون أمني بين القاهرة والكويت، تتيح تسليم أفراد الخلية في أقرب وقت ممكن”.

ورحب المصدر بالخطوة الكويتية، وقال إنها “بداية تنسيق حقيقي لخطوات أخرى بين مصر والكويت، ومصر ودول خليجية أخرى، خاصة وأن أفراد الخلية المضبوطة في الكويت هاربين منذ مدة”.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة