البحث الجنائي يحل لغز مقتل مواطن متغيب منذ خمسة اشهر

عمان 11 تموز (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه وبتاريخ 7 شباط الماضي، ورد بلاغ لمديرية شرطة وسط عمان بتغيب أحد الاشخاص عن المنزل، حيث جرى في حينه التعميم عن فقدانه ومباشرة البحث عنه.

وأضاف أنه ومنذ تاريخ الابلاغ عن تغيبه استمرت أعمال البحث والتحقيق وجمع المعلومات حول القضية لحين تمكن فريق من شعبة بحث جنائي العاصمة من الاشتباه بأحد الأشخاص ووجود صلة له بتغيب ذلك الشخص، حيث ألقي القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بقتل الشخص المتغيب قبل خمسة أشهر تقريباً إثر خلاف حصل بينهما ودفنه بعد ذلك داخل أحد المنازل بمنطقة النزهة وسط العاصمة.

وبين أنه جرى على الفور ابلاغ المدعي العام المختص الذي أمر بتشكيل لجنة لاستخراج الجثة، حيث باشرت اللجنة أعمال البحث داخل المنزل وجرى في هذا اليوم استخراج جثة المغدور وتحويلها للطب الشرعي، فيما قرر المدعي العام توقيف الجاني 15 يوما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد.

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