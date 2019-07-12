الجيش السوري يسحق عصابات المسلحين ويسيطر على بلدة الحماميات ويتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ في حماة واللاذقية
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جرينتش+2 06:55
الأسد يبحث مع مبعوث بوتين الجهود المتواصلة لإحراز تقدم على المسار السياسي ومستجدات الحرب على الإرهاب

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