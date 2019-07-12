ارتفاع على درجات الحرارة اليوم لتبلغ في عمان 36 ثم انخفاضها غدا

عمان 12 تموز (بترا)- يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، يطرا انخفاض على درجات الحرارة، يوم السبت لتعود ضمن معدلاتها الاعتيادية، لتصبح الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان من 36 إلى 22 درجة والمناطق الشمالية من 36 إلى 21 درجة والمناطق الجنوبية من 31 إلى 19 درجة وفي خليج العقبة من 43 إلى 29 درجة.