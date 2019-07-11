وزراء الداخلية والمالية والاشغال يطلعون على اوضاع العمل في مركز حدود جابر مع سوريا



عمان 11 تموز (بترا)- قال وزير الداخلية سلامة حماد ان تسهيل اجراءات العمل في المراكز الحدودية امام حركة المسافرين ونقل البضائع وتزويدها باحتياجاتها الفنية والادارية والامنية هي اولوية على اجندة عمل الحكومة ومتطلبا اساسيا للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة عبر هذه المراكز.

جاء ذلك لدى زيارة الوزير حماد اليوم الخميس الى مركز حدود جابر يرافقه وزيرا المالية الدكتور عز الدين كناكرية والاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش، وبحضور مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود ومدير عام قوات الدرك اللواء حسين الحواتمة وامين عام وزارة الاشغال المهندس عمار غرايبة وعدد من المسؤولين والمعنيين.

واكد وزير الداخلية في بداية الجولة ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع المؤسسات الحكومية العاملة في المركز للوصول بها الى مرحلة التكاملية في الاداء وتطوير العمل بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، مشددا على ضرورة تطبيق القانون والتقيد التام بالإجراءات المتبعة لضمان تسيير جميع الامور المتعلقة بعمل المركز على اكمل وجه.

وقال، ان الزيارة تهدف الى الاطلاع على اوضاع العمل في المركز والتأكد من سلامة الاجراءات المتخذة لتنظيم وتطوير مستوى العمل وتسهيل عمليات الدخول والخروج، معتبرا ان العمل الميداني والاطلاع على اوضاع العمل على ارض الواقع يساهم الى حد كبير في تعظيم الانجاز وتجاوز التحديات ووضع حلول للمشاكل ان وجدت.

من جهته اكد وزير المالية استعداد الوزارة لدعم المركز وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الضرورية اللازمة للنهوض بالمهام التي تقع على عاتق المركز وموظفيه والمؤسسات الحكومية العاملة فيه.

من جهته اشار وزير الاشغال الى انه سيتم انجاز المشاريع والبنى التحتية والطرق اللازمة لتسهيل حركة القادمين والمغادرين والعاملين في المركز بأسرع وقت وضمن الخطة الموضوعة لذلك.

واكد مديرا الامن العام وقوات الدرك كامل الاستعداد لزيادة الكوادر الامنية والشرطية اللازمة لتنظيم العمل واسناد موظفي المركز بالخدمات الشرطية اللازمة للحفاظ على النظام، ومواجهة حالات الاكتظاظ التي يشهدها لضمان انسيابية العمل وتذليل اية معوقات او مشاكل قد تطرأ اثناء العمل.

وعرض محافظ المفرق ياسر العدوان للإجراءات الامنية والادارية التي سيتم تنفيذها لتسهيل وتنظيم العمل داخل وخارج الحدود وابرزها استحداث مكتب يتبع لمحافظ المفرق، وتكليف حاكم اداري “متصرف” لإدامة العمل واتخاذ القرارات الفورية بحق المخالفين والمعتدين على الموظفين العاملين داخل المركز الى جانب بعض الاجراءات اللازمة لمنع عمليات التهريب وتنظيم وتطوير مستوى العمل.

وقدم مدير مركز حدود جابر العقيد ماهر العموش عرضا تناول فيه رؤية المركز ورسالته واهدافه والخدمات التي يؤديها وتطلعاته المستقبلية وابرز المشاريع التي نفذها والمشاريع التي ما زالت قيد التنفيذ اضافة الى ابرز الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتطوير مستوى العمل.

ودار نقاش موسع خلال الزيارة حول الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل في المركز.

وجال الوفد الوزاري في اقسام المركز واطلعوا على واقع الخدمات المقدمة حيث اكد وزير الداخلية انه سيتم بالتعاون مع الوزارات المعنية تلبية متطلبات واحتياجات المركز الفنية والادارية والامنية بأسرع وقت.

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