شريف منير يؤنب أحد متابعيه لانه طالبه بتحجيب ابنته “فريدة”

أحرج الفنّان شريف منير أحد متابعيه، على موقع التدوين «تويتر»، بعدما وجّه إليه الأخير نصيحة بضرورة تعليمه لابنته فريدة أن «الحجاب فريضة» في الإسلام.

وكتب شريف منير ردّاً عليه: «لو سمحت، بشكرك على النصيحة، ولو سمحتوا بلاش ندخل في تفاصيل حياة بعض، وبلاش ندخل في مناقشات، وأنا المسؤول قدام ربنا، ما بحبش النوع ده من المواضيع… ربنا عارف نية كل واحد».

وأضاف: «ياما ناس مربية دقون وحافظة قرآن، لكن بيبقوا شكل بس، وياما ناس لابسة حجاب وتصرفاتهم عكس اللي لابسينه، أهلا بيكم بعيداً عن الدين».

واستطرد: «بلاش كل واحد يشوف نفسه واعظ، ولا أقصد إني أزعل حد وشكراً».

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